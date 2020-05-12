Şehmuz Altın'dan hem teşekkür hem sitem

Sırbistan Belgrad Yunus Emre Enstitüsü'nde Kültür Sanat Koordinatörü olarak görev yapan eski gazeteci hemşehrimiz Şehmuz Altın, bir ayı geçkin zamandır komada yatan kardeşi Mahmut Altın'la ilgili hem teşekkür hem de sitem içeren bir açıklama yaptı.

Hatırlanacağı üzere AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun girişimleriyle başlayan süreç ışığında Çorum'a getirilmesi beklenen Mahmut Altın, 13 Mayıs Salı günü akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği ambulans uçakla Merzifon Havaalanı'na getirilecek.

Yaşanan süreçte kardeşi ile ilgili yapılan haberleri değerlendiren Şemhuz Altın, kendilerine verilen katkıları da ifade ederek teşekkür etti.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü'nde Kültür Sanat Koordinatörü hemşehrimiz Şehmuz Altın, bir ilçe Belediye Başkanı'nın kendileriyle ilgili yaptığı açıklamayı eleştirdiği yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Medeniyetin Başkenti Çorumumuz'un asil ve gururlu emekçileri. Bir dönem birlikte haber kovaladığım kıymetli gazeteci arkadaşlarım.

Pazartesi günü www.corumhakimiyet.com ve www.habercim19.com haber portalı olmak üzer bazı haber portallarında “Devletin Şefkat Eli Sırbistan’a Uzandı” başlığı altında kardeşim Mahmut Altın’ın ismini zikrederek haber yapılmış. Çorum’dan beni kıymetli meslektaşlarım Çorum Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erol Taşkan ve habercim19.com Haber Portalı Sahibi Mustafa Demirer arayarak durumu öğrendiklerini ve haber yapmaları husunda izin istemişlerdir.

Kıymetli Meslektaşlarım.

Ortada haber değeri bir olay varsa tabiki haber yapılmalıdır. Toplum aydınlatılmalıdır. Özellikle zor dönemlerde geçtiğimiz günlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacımızın olduğu bu günlerde ise biraz daha itina gösterilmeli ve hatta insanlar rencide edilmeden haber yapılmalıdır.

Bugün bana farklı sitelerde yer alan haberler tarafıma gönderildi. Haberi ilk okuduğumda tam anlayamadım. İkinci defa okudum anlam veremedim.

Hastanın yakını olarak 40 gün boyunca hasta ile birlikte neredeyse aynı sıkıntıları çeken birisi olarak bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. Söz konusu haberler de bir ilçemizin belediye başkanının kardeşimin ismi zikredilerek haber yapılmış özellikle ilgili belediye başkanımız kendi ağzından da demeçlerde bulunmuş.

40 gün boyunca ne beni ne annemi aramayan hastanın durumunu sormayan Belediye Başkanımız kardeşimin Türkiye'ye getirileceğini nereden duydu ise apar topar bir demeç vererek hasta daha Belgrad’da hastanede iken “Türkiye’ye geldi” havası oluşturmuştur.

Değerli Meslektaşlarım.

Bir dönem Çorum basınında sizlerle birlikte haberlere koşturmuşluğumuz var. Sizlerin aracılığı ile buradan söz konusu Belediye Başkanına seslenmek istiyorum.

Sayın Başkan…

28 Mart 2020 tarihinde Kardeşim Mahmut Altın hastaneye yattığı günden buyana Belgrad Büyükelçimiz yanımdayken. Bursa Milletvekilimiz Çorumlu Hemşerimiz Sayın Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Sayın Yalçın Topçu arayıp “Dertlenme sabır. Devletimiz tüm imkanları ile yanında” derken Çorum’dan bir dönem Kent Konseyi'nde beraber çalıştığım Çorum Milletvekilimiz Sayın Erol Kavuncu arayıp “Şehmuzum hele sabır, doktorlar nakli için onay versin ertesi gün alacağız” derken sizler neredeydiniz?

Bizlerin yüreği yanıp kavrulurken Başkan bey sizler nasıl demeç hazırlarım derdine mi düştünüz?

Bir telefonla aramanız bile bizleri yüreğine su serpecekken bu şekilde demeç vermeniz bizleri ve beni bir hayli üzmüştür.

Gazetelere demeç göndermenizde hala kötü bir niyet taşımadığınızı düşünmek istiyorum.

Lütfen demeç vermeden önce nezaketen de olsa hasta yakınlarını arayıp geçmiş olsun diye söylemenizi bekleriz.

Bizleri yalnız bırakmayan herkese şükranlarımı bir kez daha sizlerin aracılığıyla sunarım

Saygılarımla. (HABER MERKEZİ)