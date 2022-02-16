‘Şehrül-emin sıfatını taşıyamadığını gördük’

Atıf Der Başkanı Mustafa Lek, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in İskilipli Atıf Hoca ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Milli ve manevi değerlere bağlı, İskilipli Atıf Hocayı da büyük bir muhabbetle seven güzel Sungurlu’nun, şehrül-emin sıfatını taşıyamadığını üzülerek gördükleri Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in, polemik dilinin hakim olduğu, ucuz ve basit siyaset ürünü bir açıklama yaptığını belirten Mustafa Lek, “Şu apaçık bir şekilde bilinmelidir ki, hiç kimse gündelik siyasetine şehidimiz İskilipli Atıf Hocamızı alet edemez, etmemelidir. Buna en başta biz müsaade etmeyiz.”dedi.

‘TARİHİN UTANÇ VESİKALARINDA YERLERİNİ ALDILAR’

Hukuk bilgisi ve nosyonu olmayan, atanmış kişiler tarafından sevk ve idare edilen İstiklal Mahkemeleri’nin duvarlarında “İstiklal Mahkemeleri Allah’tan başka kimseden korkmaz” tabelalarının asılı olduğunu hatırlatan ve aynı despot kafanın bu kez de Sungurlu’da tezahür ettiğini esefle gördüklerini vurgulayan Lek, “Allah’tan başka kimseden korkmam, diyenlerin neler yaptığını bu aziz millet geçmişte çok gördü. Ve onların adları, sanları unutuldu. Tarihin utanç vesikalarında yerlerini aldılar. Şimdi soruyoruz: İskilipli Atıf Hocamıza karşı bu hadsiz/seviyesiz yaklaşımın onda birisini hemşehrin, görünür/görünmez- açık/gizli siyasi ortaklarının devrimci şehit saydıkları, ülkücü camianın hasmı olan ve her sene Sungurlu’da çekiç oraklı kırmızı bayraklarla anılan İbrahim Kaypakkaya’ya gösterebildiniz mi? Yoksa o anma programlarının gizli finansörlüğünü ve destekçiliğini mi üstlendiniz?”şeklinde kaydetti.

‘HİZMET MAKAMINA GELEN KİŞİ TEKEDEN SÜT ÇIKARTMASINI BİLMELİ’

Tüm yerel yetkiler elinde olan, ilçe bütçesini idare eden hizmet makamındaki bir kişinin “Sesimi duyuramıyorum” diyorsa, bunun kendi beceriksizliğinin ve kötü ilişki yönetiminin sonucundan başka bir şey olmadığını dile getiren Lek, “İş polemiğe gelince Çorum’da eski devlet hastanesinin binasını yıkmaya talip olan, havaalanı inşaatını belediye olarak üstlenmek isteyen birinin ilçesinin su sorununu çözememesi bir acizliğin itirafından başka bir şey değildir. Hizmet makamına gelen kişi tekeden süt çıkartmasını bilmelidir. Binaenaleyh, sesinizi duyuramıyorsanız iletişim sorununuzu giderecek yöntemlere başvurmanızı tavsiye ederiz. Çirkef siyaset yerine hizmet siyaseti yapmaya başladığınız gün emin olun ki, sorunlarınız bitecek ve çözüme kavuşacaktır.”ifadelerini kullandı.

‘BAŞKANIN TEKLİFİ SUNGURLU ÇİFTÇİSİNE VE ÜRETİCİSİNE HAKARETTİR’

“Tarımsal sulama için yapılmış bir göletten ve pompajlardan tarımsal sulama yapılmasın” teklifinin Sungurlu’ya, Sungurlu çiftçisine, Sungurlu üreticisine bir hakaret olduğunu ifade eden Lek, “Bu yaklaşımla, Sungurlu şehir merkezinde yaşayan kardeşlerimizin sorununu popülist, ucuz siyaset yaparak gidermek adına Sungurlu köylerinde yaşayan üreticilerimize elitist, şehirli/köylü ayırımı yapan sorunlu bakış açınızı da Sungurlu halkı unutmayacaktır. Sizi Başta Sungurlu çiftçilerimiz, üreticilerimiz olmak üzere Sungurlu’lu kardeşlerimize şikayet ediyoruz.”dedi.

‘HAŞHAŞİ’ ZİHNİYETİNİN KALINTISI

Atıf Der Başkanı Mustafa Lek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Şehid İskilipli Atıf Hocamıza iftiralar attığınız bu hadsiz açıklamanızda bir taşla iki kuş vurma edası ile Çorum merkez ve ilçelerinde vatandaşlarımızın daha önce benzeri görülmemiş muhabbet ve sevgisine mazhar olan kıymetli Valimizi yıpratma siyasetinin de ‘Haşhaşi’ zihniyetinin bir kalıntısı olduğunun farkındayız.

‘VALİMİZE YAPILAN OPERASYONLARA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ’

Valimize yapılan operasyonlara da asla müsaade etmeyeceğimizi büyük bir kararlılıkla ifade etmek isteriz. Zamanın İttihatçılarının baskı ve oyunları ile yaklaşık 1,5 sene Sungurlu’da sürgün hayatı yaşayan ve bu vesile ile Sungurlu’da iz bırakan, Sungurlulu kardeşlerimizin atalarının sevgi ve muhabbetine mazhar olan, fahri Sungurlulu da diyebileceğimiz İskilipli Atıf Hoca ve Sungurlu’da da hizmetleri olan Sayın Valimize karşı yapılan bu hadsiz ve seviyesiz ithamlara karşı Sungurlu kanaat önderleri başta olmak üzere tüm kesimlerin gerekli cevapları sizlere münasip bir şekilde vereceklerine inancımız tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (Haber Merkezi)