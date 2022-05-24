‘Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesine karşı çıktım’

M.BURAK YALÇIN

HAK-İŞ Sendikası Onursal Genel Başkanı ve eski Çorum Milletvekili Salim Uslu, milletvekili olarak görev yaptığı süreçte Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesine karşı çıktığını belirterek, “Bürokratlar farklı bir düşünce içerisindeydi. Şeker fiyatlarına gelen zam ortada” dedi.

Anitta Otel'de gerçekleşen Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi 2 Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşma yapan HAK-İŞ Sendikası Onursal Genel Başkanı ve eski Çorum Milletvekili Salim Uslu, HAK-İŞ’in nerede bir mağdur ve mazlum varsa onun yanında duran bir konfederasyonu olduğunu belirterek, “Daima hakkı tuttuk ve hakkı söyledik. Demokrasinin yanında olmuş ve daima her dem hakkı ve hakikati söylemiştir. 12 Eylül’de, de 28 Şubat’ta da 15 Temmuz’da da. Bunu yaparken Allah’a ve size güvenmiştir.” diye konuştu.

‘ŞEKER FABRİKASI VE ET BALIK KURUMU’NUN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE KARŞI ÇIKTIM’

Konuşmasında Şeker Fabrikası’nın özelleştirme sürecine de değinen Salim Uslu, “Milletvekilliğim döneminde Çorum’a çok önemli hizmet yapıldı. Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine karşı çıktım. Bürokratlar farklı bir düşünce içerisindeydi. Hata olur, anlatamayız dedim. Bugün haklı çıktım, çıkmasaydım keşke. Şeker fiyatlarına gelen zam ortada” şeklinde konuştu.

Et Balık Kurumu’nun özelleştirilmesine de karşı çıktığını ifade eden Uslu, kurumun özelleştirilmesinin doğru olmadığının bugün daha iyi anlaşıldığını söyledi.

‘DOSTLARIMIZIN SESSİZLİĞİ HAFIZAMIZDA KALACAK’

Türkiye’ye dışarıdan müdahalelerin olduğunu fakat bugünlerinde geçeceğinin altını çizen Uslu, “20 yılda 10 seçim kazanmış partiyiz. Elbette bir yıpranma süreci var ama bilesiniz ki dışarıdan müdahaleler de var. Etrafımız ateş coğrafyası. Bu coğrafyada dik durabilmek çok önemli. ABD istediği gibi dolarla oynuyor. Bugünler geçecek ama bilesiniz ki geçtiği an ‘dostlarımızın sessizliği’ hafızamızda kalacak. ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022, 17:51