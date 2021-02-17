Şeker hastasına insülin yetiştirdiler

EROL TAŞKAN

Ortaköy Jandarma İlçe Komutanlığı’na bağlı ekipler, kendilerinden yardım isteyen 65 yaşındaki Kezban Ercan’a insülin iğnesi ulaştırdı.

Kar yağışı nedeniyle Karahacip’teki yalnız yaşadığı evinden ayrılamayan yaşlı kadın, acil olarak ilaca ihtiyaç duyduğunu, şeker hastalığı için insülin iğnesi yapınması gerektiğini jandarmaya bildirdi.

Eczaneden temin edilen ilaçları Karahacip’e ulaştıran jandarma ekipleri geçmiş olsun dilekleriyle Kezban Ercan’ın ilaçlarını teslim etti.

Yaşlı kadın, imdadına yetişen jandarma ekiplerine dua ve teşekkürlerle karşılık verdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 18:41