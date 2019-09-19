Şekerbank'tan Ahilik Haftası'na özel kredi

Şekerbank, Anadolu’daki bin yıllık köklü ticari geleneği yaşatmayı amaçlayan Ahilik Haftası’nı kutlamak amacıyla esnafa özel 3 ay taksit ertelemeli ve 24 aya varan vadelerle finansman sunuyor.

66 yıldır üretimi ve üretenleri destekleyen Şekerbank, Ahilik Haftası kapsamında, ülkemizin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan esnaf, sanatkâr ve işletme sahibi müşterilerine özel gelenekselleşen kampanyasını başlattı.

Kampanya hakkında bilgi vermek amacıyla Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret eden Şekerbank Çorum Şube Müdürü Nuri Doğan, Şekerbank’ın Çorum dahil tüm ülkede 16-22 Eylül tarihleri arasında bu yıl 32.’si kutlanacak olan Ahilik Haftası kapsamında, ahilik değerlerini günümüze taşıyarak ticaret hayatının gelişmesine katkı sağlayan esnaf ve sanatkarların nakit ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılayacağını söyledi.

Ahilik Haftası’na özel sunduğu kampanya ile Şekerbank, esnaf müşterilerinin 200 bin TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarını, 24 aya varan vadelerle ve 3 ay taksit erteleme imkanıyla karşılanacağını ifade eden Doğan, “Bankamız ayrıca 23 Eylül’e kadar devam edecek kampanya kapsamında esnafa özel sunduğu ‘Üreten Kart’ ürününü de ücretsiz verecek” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Şekerbank’ın esnafa sunduğu Ahilik Haftası’na özel kredi kampanyası için Şekerbank Çorum Şube Müdürü Nuri Doğan’a ayrıca teşekkür etti.