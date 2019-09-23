Şeker’de sezon başladı

FATİH BATTAR

Özelleştirme sonrası Safi Holding’e devredilen Çorum Şeker Fabrikası'nda sezon açılış töreni düzenlendi.

Yeni sezon ilk pancar alım kampanya törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Safi Holding Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Safi, Mümtaz Safi, Ümit Safi, Atakan Safi, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, bazı kurum müdürleri, STK temsilcileri ile fabrika çalışanları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi; “Çorum Şeker Fabrikası’nı devralırken en önemli motivasyonumuz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemiz için çizmiş olduğu 2023, 2053 ve 2071 vizyonu ve hedefleri olmuştur.” dedi

Pancar tarımının sürdürülebilirliği için Çorum Şeker’i devraldıkları günden itibaren üstün bir gayretle çalıştıklarını ve fabrikayı modern teknolojiye sahip, çevreci ve üretim kalitesi yüksek bir tesis haline getirmek için 155 milyon TL’lik yatırım programını açıkladıklarını belirten Safi, 40 milyon TL’lik kısmını bu yıl tamamladıklarını ifade ederek; “Milli dava olarak gördüğümüz pancar tarımının sürdürülebilirliği için Çorum Şeker’i devraldığımız günden itibaren üstün bir gayretle çalışmaktayız. Fabrikamızı modern teknolojiye sahip, çevreci ve üretim kalitesi yüksek bir tesis haline getirmek için 155 milyon TL’lik yatırım programımızı açıkladık ve 40 milyon TL’lik kısmını bu yıl tamamlamış olduk. Önümüzdeki iki yıl içerisinde de modernizasyon, altyapı, makine, ekipman ve otomasyon alanlarında devam edecek yatırımımızın geri kalan bölümünü de bitireceğiz. Enerji tasarrufu sağlayacak yeni ekipmanlar ve altyapı yatırımımızın sonunda çevreye olan sorumluluğumuzu da yerine getirmiş olacağız. Bilindiği gibi Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir olmak üzere 6 ilde pancar ekimimiz var. Yaklaşık 162 köy, 2867 çiftçi üretici ile 112.000 dekarlık alanda pancar üretimi yapmaktayız. 761.160 ton pancar ekiminden kotamız olan 95.750 ton şeker, 175.000 ton küspe, 70.000 ton paketlenmiş küspe ve 30.000 ton da melas üretmeyi planlamaktayız.” diye konuştu

‘225 MİLYON PANCAR, 31 MİLYON TL NAKLİYE ÖDEMESİ YAPACAĞIZ’

Bu yıl için alımı planlanan 761.160 ton pancar karşılığı olarak çiftçilere 225 milyon TL pancar parası ve nakliyecilere yaklaşık 31 milyon TL pancar nakliyesi parası ödemesi yapacaklarını aktaran Hakan Safi; “Bilindiği üzere Safi Holding olarak Haziran 2018 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın açmış olduğu ihaleyi kazanarak Çorum Şeker Fabrikası’nın satın alma sürecini 528 milyon TL ödeyerek tamamlamış olduk. Oluşan rekabet ortamında piyasa değerinin çok çok üstünde Türk parası ödeyerek Çorum Şeker Fabrikası’nı devralırken en önemli motivasyonumuz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemiz için çizmiş olduğu 2023, 2053 ve 2071 vizyonu ve hedefleri olmuştur. Bu ufuk çizgisine bakarak ilerlediğimiz yolda bu yatırım ülke ekonomisinin geleceğine olan inancımızın tam olduğunun ve milli bir kurum olmamıza verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Yerli ve milli bir şirket olan Safi Holding ve Anadolu’dan İstanbul’a gelen Safi Ailesi olarak birçok sektörde başarılı şekilde ülkemize katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu yıl için alımı planlanan 761.160 ton pancar karşılığı olarak çiftçimize 225 milyon TL pancar parası ve nakliyecilerimize yaklaşık 31 milyon TL pancar nakliyesi parası ödemesi yapacağız. Ayrıca çiftçimize daha rahat, daha düzenli pancar ekimi yapabilmesi adına şimdiye kadar tohum avansı, gübre avansı, zirai ilaç avansı gibi toplamda 45 milyon TL’lik avans ödemesini de yapmış bulunuyoruz. Çiftçilerimizin daha düzenli ve temiz pancar getirebilmesi için 2 adet pancar temizleme yükleme makinesi aldık. Bu makineler toplam pancar üretiminin yarısına hizmet verebiliyor. Ayrıca randevulu pancar alım sistemi ile çiftçilerimizin fabrikada bekleme süresini minimuma indirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerle sürekli irtibat haline olabilmek adına Çorum Merkez, Alaca, Sungurlu, Yerköy ve Kozaklı olmak üzere 5 ilçede irtibat ofisi açtıklarını ve bu ofislerde ziraat mühendisleri çalıştığını dile getiren Safi; “Bildiğiniz üzere 16 polarlı pancarın ton fiyatı geçtiğimiz yıl 235 TL iken bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu fiyat 300 TL olarak açıklandı. Buradan da devletimizin çiftçimizi ne kadar önemsediğini, ne kadar desteklediğini tekrar görmüş oluyoruz. Safi Ailesi olarak yalnızca şeker sektöründe yaklaşık 30.000 kişiye uzanarak istihdam yaratmanın ve bu ailelere destek olabilmenin mutluluğunu taşıyoruz. Yaklaşık 10 farklı sektör ile bağı olan şeker sektöründe yaptığımız üretim ve iş hacmi sayesinde ulaştığımız kişi sayısı bu rakamı oldukça yukarılara taşıyor. Stratejik sektörlerden biri olarak gördüğümüz gıda sektöründe de Çorum Şeker markamızla yeni projeler, yeni yatırımlar ile bölgesel kalkınmayı destekliyor olacağız. Bölgesel kalkınmada çok önemli bir unsur olarak gördüğümüz ‘yerinde istihdam’ a sağladığımız katkı ile de devraldığımız miraslardan birisi olan Çorumumuza her zaman sahip çıkacağız. Ülke olarak vakit kaybetme lüksümüz yok, hedeflerimiz büyük. Bu hedefleri gerçekleştirecek gücümüz var; ülkemize, bölgemize ve insanımıza inancımız tam.

‘HEDEFİMİZ 5 YILDA 500 BİN TON ŞEKER KOTASI’

Hedefimiz Türkiye genelinde 5 yılda 500.000 ton A şeker kotasına ulaşmak. Elbette bu hedeflerimizin gerçekleşmesinde çiftçi dostlarımızın alın teri var, en çok emek onların… Biz ülkemize katkı için Safi Holding olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukların bilinciyle ilerliyoruz. Desteğiniz için hepinize Safi Ailesi adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Yeni sezonun çiftçi kardeşlerimize, Çorum’umuza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu

İLK GETİREN ÜRETİCİLERE TAM ALTIN

Konuşmaların ardından sezonun ilk pancarını getiren ve teslim eden üreticilere Cumhuriyet Altını hediye edildi. Ayrıca törende 2018 yılında kotası en yüksek çiftçilere de çeşitli hediyeler verildi. Tören temsili ilk pancar alımı ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2019, 18:05