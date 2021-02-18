Seki Köyü’nden kar manzarası

RECEP MEBET

Osmancık’ın Seki Köyü’nde yayılmaya çıkan keçi sürüsü, kar yağışı altında eşsiz bir manzara oluşturdu.

Yazarlarımızdan Mahir Odabaşı’nın paylaştığı fotoğrafta yer alan yüzlerce küçükbaş hayvan, çobanlar eşliğinde gezintiye çıkmış halde görülüyor.

Seki Köyü’nden Hamza Başar’ın sahibi olduğu sürü, sabahın ilk ışıkları ile yola düşüp akşam gün batarken tekrar ağıllarına dönüyor.

Osmancık ilçe merkezine 23 kilometre mesafedeki dağ köyünde objektiflere yansıyan bu görüntü, kar üstünde ilerleyen bir kervanı andırıyor.

Dodurga, İskilip ve Osmancık üçgeninde yer alan Seki Köyü, geniş arazileri ve ormanlık alanlardan oluşan doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor.