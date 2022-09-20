 Sel Sokak’ta iş yeri yangını

FATİH AKBAŞ

Sel Sokak’ta bulunan bir iş merkezinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Sel Sokak’ta Yılmaz İş Merkezi giriş katında yer alan bir işyerinden sabah saat 09.45 sıralarında dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdiler.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir parmaklıkları keserek camlardan büroya girip hem yangına müdahale ettiler hem de içeride birilerinin olup olmadığını kontrol ettiler. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022, 13:25