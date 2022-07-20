Çorum Belediyesi, alt yapıyı daha da güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor.

Şehrin muhtelif yerlerinde 3 yılda 21 bin 500 metre yağmur suyu hattı döşediklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehrin altyapısını daha da güçlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Göreve geldiği günden itibaren şehrin çehresini değiştirecek, tarihi ve kültürel yönüyle Çorum’u ayağa kaldıracak birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Aşgın, “Bunlar şehrimize yaptığımız yatırımların görünen kısmı. Bir de görünmeyen kısmı var. Son 3 yılda 21 bin 500 metre yağmur suyu hattını bu şehrin altına döşedik. Geçtiğimiz günlerde düşen aşırı yağışlarda da bunun meyvesini Çorum olarak aldık. Sel ve su baskınlarını en aza indirdik. Altyapıya yatırıma devam ediyoruz. Aksaray 3. Cadde ile Ata 17. Sokak arasına 500 metre uzunluğunda 1000 mm çapında betonarme boru ile atık su tahliye hattı yapımı için ihaleye çıktık. İhaleye giren firmalar içerisinden en uygun teklifi 1 milyon 935 bin 500 TL ile Kazım Kurt İnşaat verdi. İhale komisyonumuzun incelemeleri sonucunda çalışmalar başlayacak” dedi.

Başkan Aşgın, Çorum’u daha yaşanılabilir, daha müreffeh bir şehir haline getirmek için insan odaklı hizmet belediyeciliği anlayışı doğrultusunda altyapı ve üstyapıda yeni yatırımları şehre kazandıracaklarını da sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)