Selamet Derneği’nden kanser hastalarına destek

HURŞİT BOZKURT

Selamet Derneği Çorum Temsilcisi Ali Osman Tortum, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği ‘ne (KA-DER) gıda kolisi hediye etti.

Dernek üyelerine ulaştırılmak üzere teslim edilen koliler için teşekkür eden KA-DER Başkanı Bekir Şahin, “Emek veren, aracı olan katkı sağlayan her kim varsa Allah razı olsun.” dedi.

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilcisi Ali Osman Tortum, Selamet Derneği olarak Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği'ni ziyaret edip, karınca kararınca gücümüz yettiğince katkıda bulunduk.

Dernek Başkanı Bekir Şahin beye yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz.

Cenab-ı Hakk'tan tüm hastalarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasını niyaz ederiz.” diye konuştu.