Selçuk Veteriner Kliniği yeni yerinde

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Veteriner Hekim Selçuk Bağdat’ın sahibi olduğu Selçuk Veteriner Kliniği, İskilip ilçesi Kaleboğazı Mahallesi Yeni Demirciler Çarşısı numara 10’daki yeni yerinde hizmete girdi.

Daha önce Bahabey Mahallesi Dabakhane Caddesi numara 2/5’te faaliyet gösteren Selçuk Veteriner Kliniği, yaklaşık bir ay önce yeni adresine taşındı.

Meslek hayatında 8 yılı geride bırakan Selçuk Bağdat, 300 metrekare kullanım alanına sahip 5 katlı yeni binalarını tanıttı.

Muayene, tedavi ve cerrahi operasyon konusunda tam donanımlı bir klinik oluşturduklarını anlatan Bağdat, “Hospitalizasyon hizmeti verdiğimiz binamızda, Çorum’da bir ilke imza atarak evcil hayvan oteli hizmeti de vermeyi planlıyoruz” dedi.

Evcil hayvanlar ile büyük ve küçükbaş hayvanların gereksinim duyduğu her tür ilaç, mama ve sağlık gereçlerinin satışını da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bağdat, detaylı bilgi almak isteyen herkesi İskilip’teki yeni adreslerine davet etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 18:30