M.BURAK YALÇIN

Türk Eğitim-Sen 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Selim Aydın güven tazeledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen genel kurul toplantısına Kamu-Sen’e bağlı sendikaların bazı temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı.

Fatih Gök’ün başkanlığını yaptığı genel kurulun divan üyeliklerine ise Vedat Kayalı ile Adem Kuyucak seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kurulda Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın bir konuşma yaptı.

Çorum’da yetkiyi alarak mazisi ve mücadelesi çile, baskı, mobbing olan bir durumu başarı hikayesine çevirdiklerini belirten Selim Aydın, “Ülkemizde iki il yetkisini alan şubeden biri olduk. Bu şartlarda kazanılan her türlü başarı fazlasıyla övgüye layıktır. Şube yönetim kurullarımız, ilçe yönetim kurullarımız, iş yeri temsilcilerimiz sahalarda bir zamanlar kurt yalnızlığıyla mücadele etmiş ama Rabbimize hamd olsun ki sonu zafer ile taçlandırmıştır” dedi.

Türk Eğitim-Sen’in tüm teşkilatlarıyla birlikte bir sendikanın neyi yapması gerekiyorsa Çorum’da hepsini fazlasıyla yaptığını ifade eden Aydın, “Kimse diyemez ki: Türk Eğitim-Sen bizim meselemize kulak asmadı, görmezden geldi. Şubemize, ilçe temsilciliklerimize her ulaşan soruna gerekli müdahaleleri yaptık: sonucu menfi veya müspetti ama sorunlarla uğraştık, sorunlarla boğuştuk. Tek bir üyemizi dahi yalnız bırakmadık. Zaferle değil sefere yükümlü olduğumuzun bilinciyle; adaletin tesisi için hiçbir zaman mücadeleden kaçmadık. Dediğimiz gibi, alnımız ak, başımız dik. Müsterihiz her konuda. Bu hususta tevazu göstermeyeceğiz. Çünkü sahiplenme hakki, pratiği yapanındır gerçekliğine inanıyoruz” diye konuştu.

Denetleme kurulu ve faaliyet raporunun okunarak ibraz edilmesinin ardından da seçime geçildi.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Selim Aydın yeniden Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığına seçildi.

Selim Aydın’ın yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Musa Gökçer Öğünç, Abdullah Güdek, Oğuzhan Akbulut, Murat Tezcan, Sinan Mol, Mustafa Kahraman.

Denetleme Kurulu: Dursun Ali Köse, Mehmet Canbakan, Vedat Kara, Yalçın Ağcagil, İlhan Temür

Disiplin Kurulu: İsmail Deli, Mustafa Yıldırım, İrfan Çam, Esra Madan Ünal, Ayşe Karaer

Üst Kurul Delegesi: Selim Aydın, Oğuzhan Akbulut, Mustafa Potuk, Ali Karslı”