Selim Aydın, yeniden Kamu-Sen İl Temsilcisi

M.BURAK YALÇIN

Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, yeniden Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Çorum İl Temsilciliği görevine atandı.

Türkiye Kamu-Sen genel merkezinin 20 Mayıs 2022 tarih ve 323 sayılı kararına istinaden yeniden Kamu-Sen İl Temsilciliği görevine atandığını belirten Selim Aydın, görevi yeniden tevdi eden Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'ye, Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'a ve Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu'na ve tüm genel merkez yöneticilerine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022, 18:26