Selim Aydın, yeniden Kamu-Sen İl Temsilcisi

M.BURAK YALÇIN

Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, yeniden Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Çorum İl Temsilciliği görevine atandı.

Türkiye Kamu-Sen genel merkezinin 7 Haziran 2021 tarih ve 154 sayılı kararına istinaden yeniden Kamu-Sen İl Temsilciliği görevine atandığını belirten Selim Aydın, görevi yeniden tevdi eden Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'ye, Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'a ve Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu'na ve tüm genel merkez yöneticilerine teşekkür etti.

Aynı azim, inanç ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Selim Aydın, “Bizlere inanarak ve güvenerek, bu görevi bize tekrar layık gören genel başkanlarımızı mahçup etmemek adına elimizden geleni değil çok daha fazlasını başarmak için söz veriyoruz. Dün nasılsak, yarınlarda da öyle olacağız. Aynı azim, inanç ve kararlılıkla mücadele edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın, birlikte başaracağımızdan da herkes emin ve müsterih olsun. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.