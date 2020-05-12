Selim Kolay vefat etti

Uzun yıllar şehir parkı işletmeciliği ve Sakarya Mahallesi Muhtarlığı yapan, Dejavu Çiçekçilik sahibi Hüseyin Kolay’ın babası Selim Kolay  tedavi için gittiği Ankara’da vefat etti.

Selim Kolay vefat etti

Uzun yıllar İskilip'te şehir parkı işletmeciliği ve Sakarya Mahallesi Muhtarlığı yapan, Dejavu Çiçekçilik sahibi Hüseyin Kolay’ın babası Selim Kolay  tedavi için gittiği Ankara’da vefat etti.
Selim Kolay, İskilip Gülbaba Mezarlığı’nda cenaze namazının ardından toprağa verildi. (Ali İnaç)

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 21:15
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