Uzun yıllar İskilip'te şehir parkı işletmeciliği ve Sakarya Mahallesi Muhtarlığı yapan, Dejavu Çiçekçilik sahibi Hüseyin Kolay’ın babası Selim Kolay tedavi için gittiği Ankara’da vefat etti.
Selim Kolay, İskilip Gülbaba Mezarlığı’nda cenaze namazının ardından toprağa verildi. (Ali İnaç)
Selim Kolay vefat etti
Uzun yıllar şehir parkı işletmeciliği ve Sakarya Mahallesi Muhtarlığı yapan, Dejavu Çiçekçilik sahibi Hüseyin Kolay’ın babası Selim Kolay tedavi için gittiği Ankara’da vefat etti.
Uzun yıllar İskilip'te şehir parkı işletmeciliği ve Sakarya Mahallesi Muhtarlığı yapan, Dejavu Çiçekçilik sahibi Hüseyin Kolay’ın babası Selim Kolay tedavi için gittiği Ankara’da vefat etti.
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