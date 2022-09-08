Şemdinli Belediyesi'nden ulaşım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Şemdinli Belediyesi mücavir alanı içerisinde toplu ulaşım alanında hizmet vermek üzere 12 adet şehir içi 'M' plaka 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesine göre kapalı teklifle 10 yıllığına kiralanacak



Toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi 20 Eylül 2022 Salı günü saat 14.00’te Şemdinli Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacak. Her bir plaka ve hattın muhammen kiralama bedeli 252 bin 500 Türk Lirası'dır. İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden satın alabilir.

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