'Sen de bu görüntü önünde gururla poz verecek misin?'

EROL TAŞKAN

MHP İl Başkanı Agah Karapıcak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Selahattin Demirtaş’a şeref madalyası takacağını ilan ettiği afişi göstererek, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a“Bir şerefsize gururla madalya takacağını söyleyen burada dururken, sen neyin edebiyatını yaptın ey Tahtasız ! Yakında billboardlarda yer alacak olan bu ihanet görüntüsü önünde sende gururla poz verecek misin?” diye sordu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz’ın Osmancık Pirinç Festivali’nde konuşan Sadi Durmaz’a cevap veren CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a seslenen MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Muhalefet yok, ihanet var.” dediği paylaşımında şunları söyledi; “Bu görüntüye rağmen; Utanma yok, sıkılma yok! Muhalefet yok, ihanet var. Ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü,ne Cumhur İttifakımızın yolbaşçıları; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'i ve Cumhur Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'i ihanet cephesi karşısında Aziz Türk Milleti asla yalnız bırakmayacaktır. Bir şerefsize gururla madalya takacağını söyleyen burada dururken, sen neyin edebiyatını yaptın ey Tahtasız! Yakında billboardlarda yer alacak olan bu ihanet görüntüsü önünde sende gururla poz verecek misin ?”