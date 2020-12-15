Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlenecek olan “Sen Türkünü Söyle Çorum” yarışması için işbirliği protokolü imzalandı.

Belediye Turgut Özal Konferans Salonundaki imza törenine Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır katıldı.

Çorum Belediyesi olarak Hitit Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenleyecekleri Türk Halk Müziği Ses Yarışmasının amacının geleneksel kültürümüzün en önemli yapı taşlarından biri olan türküleri gelecek kuşaklara aktarmak ve genç neslin bu türküleri sahiplenmesini sağlamak olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Katılımcılarımız TRT Türk Halk Müziği repertuarından olmak şartıyla en fazla 1 dakikalık söyledikleri türküyü (539 842 00 09) numaralı whatsaap hattına gönderecekler. Ad ve soyadlarını belirlemeleri halinde burada jürimiz tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde pandemi kurallarına uygun olarak bir final müsabakası gerçekleştireceğiz. Final müsabakası sonrasında birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin ve üçüncüye ise 3 bin TL ödül vereceğiz. Finalistlerimize sürpriz hediyelerimiz olacak. Yarışmayla ilgili olarak duyurularımızı corum.bel.tr adresimizden belediyemize ait sosyal mecralardan ve bilboardlardan yapacağız.” dedi.

14–19 yaş arası lise öğrencileri ve 18-25 arası Hitit Üniversitesi öğrencilerinin ve pandemi nedeniyle Çorum’da ikamet eden üniversite öğrencilerimizin katılımını beklediklerini vurgulayan Yağbat, “Bu kapsamda yapmış olduğumuz bu ses yarışmasına gerekli katkıyı veren üniversitemize ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Tüm Çorumlu kardeşlerimizi “Sen Türkünü Söyle Çorum” adlı projemize katkı ve destek vermeye bekliyoruz.” diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Halil İbrahim Şimşek ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır da yaptıkları konuşmada yarışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020, 18:15