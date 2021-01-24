‘Sen Türkünü Söyle Çorum’da finalistler belli oldu

Çorum Belediyesi tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen “Sen Türkünü Söyle Çorum” yarışmasında finalistler belli oldu.

Pandemi şartlarına uygun olarak düzenlenen yarışmada gençler finale çıkabilmek için tüm maharetlerini sergiledi.

14–19 yaş arası lise öğrencileri, 18-25 arası Hitit Üniversitesi öğrencileri ve pandemi nedeniyle Çorum’da ikamet eden üniversite öğrencilerinin WhatsApp üzerinden kendilerinin seslendirdiği türkü videolarını göndererek katıldığı yarışmayla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, değerlendirme aşamasında jüri üyelerinin bir hayli zorlandığını ifade etti. Birbirinden güzel türküleri tekrar tekrar dinleyen yarışma jürisi Sen Türkünü Söyle Çorum yarışmasında finale katılmaya hak kazanan 10 yarışmacıyı belirlediğini kaydeden Yağbat, heyecanla beklenen yarı finalistlerin 25 Ocak Pazartesi günü saat 18.00’de Çorum Web TV Ana Haber Bülteninde açıklanacağını vurguladı.

Final, Çorum Web TV’den canlı yayınlanacakSen Türkünü Söyle Çorum yarışmasının yarı finalinin heyecan ve coşku içerisinde geçtiğini belirten Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Pandemi nedeniyle tüm dünyada kültür- sanat faaliyetleri durma noktasına geldi. Böyle bir dönemde internet ortamından video göndermek suretiyle de olsa bir yarışma düzenlemek Çorum Belediyesinin kültür ve sanata verdiği önemin bir göstergesidir. Yarışmaya katılan 30 gencimizin birbirinden güzel sesi jüri üyelerimiz defalarca dinledi ve zorlu bir yarı finalin ardından finale katılmaya hak kazanan 10 yarışmacıyı belirledi. 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 18.00’de yapılacak olan yarışma finali Çorum Web TV’den canlı olarak verilecek” dedi.

Başkan Yardımcısı Yağbat, 29 Ocak Cuma günü saat 18.00’de tüm Çorumluları Çorum Web TV ekranında bu heyecana ortak olmaya davet etti.