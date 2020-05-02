Sendika başkanlarını arayarak, 1 Mayıs'ı kutladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Başkan Aşgın, sendika başkanlarını telefonla arayarak kutladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da faaliyet gösteren Hak-İş, Türk-İş ve Disk Sendikalarına bağlı başkan ve temsilcileri arayan Aşgın, ’’Tüm Sendika Başkanlarımızın, il temsilcilerimizin ve alın teriyle helal kazancın peşinde olan ve ülkemizin gelişiminde çok önemli bir yere sahip Türkiye’deki tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten dileklerimle kutluyorum’’dedi.

Sendika başkanları, Başkan Aşgın’a teşekkürlerini iletirken, bu uygulamanın bir ilk olduğunu dile getirerek bu nazik davranıştan dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

