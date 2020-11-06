‘Sendikalara ayrılan pay siyasi partilerden yüksek’

MURAT ÇETİN

Mil Sen (Manevi-İlkeli-Liyakatli Sendikalar) Konfederasyonu Genel Başkanı Necati Çelik , Federasyon Başkanları ve il temsilcileri gazetemizi ziyaret etti.

Sendikacılığın makam odası, makam aracı ve maaşlarla anılan bir yapı olduğunu, sendikalara ayrılan payların siyasi partilere ayrılan paylardan daha yüksek olduğuna işaret eden Çelik, “Kalıplaşmış sendikal anlayışı yıkmak ve gerçek sendikacılığını hayata taşımak için yola çıktık.” dedi.

Mil Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, Mil Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Özcan Aygün, Mil Sen Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, Mil Büro Sen Genel Başkanvekili hemşehrimiz Mahmut Uysal

Eğitim Mil Sen Çorum İl Temsilcisi Cenap Tozlu ve Mil Belediye Sen Çorum İl Temsilcisi Hacı Ahmet Bektaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette sendikal çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Necati Çelik, sendikal anlayışın değişmesi inancıyla yeni bir sendika kurmanın elzem olduğuna karar vererek yola çıktıklarını ve Türkiye genelinde sendikal çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Mil Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Necati Çelik, ziyaretteki konuşmasında, “Sendikacılık anlamında ihtiyaç duyulduğu için yeni bir sendika kurulması bizim için elzem oldu.

Bizler gerçek sendikacılık yapmak istiyoruz. Sendikalara ayrılan pay, siyasi partilerden daha yüksek. İstiyoruz ki ayrılan bu pay sendikaların üyelerine harcansın. Sendikacılık maaş, makam arabası ve makam odasıyla algılanır hale gelmiş. Her yerde sendikacılık algısını değiştirmek istiyoruz. Biz bir proje sendikasıyız hizmet üretmek için geliyoruz. Doğru bir muhalefet anlayışı ile sendikaların daha iyi çalışmasına katkı sağlayacağız. Biz herşeyden önce milli bir sendikayız, manevi değerlere sahip çıkan bir sendikayız. Milli manevi konularda hükümete kayıtsız şartsız destek vereceğiz. Haklarımız konusunda da doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz

Liyakat esaslı bir sendika için katkı vermeye de hazırız.” dedi.

Öte yandan Mil Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül de bir açıklama yaparak, en fazla üzerinde durdukları konunun Türkiye’de yaşanan manevi tahribat olduğunu belirterek, “Bir ilke imza atarak diyanetin RTÜK’te iki üye temsil edilmesini ve ahlak denetim masası kurularak bu kurulun başına diyanetten bir isim verilmesini önerdik. Tüm ahlaksız programlar denetlenmeli ve ahlak tahribatına neden olan konuların iyileştirilmesi ile ilgili tekliflerimiz var. İstanbul Sözleşmesine en fazla karşı çıkan Mil Diyanet Sen’dir. Bu konuda da netice aldığımıza inanıyoruz, bu anlamdaki çalışmalarımız devam edecek.” diye konuştu.