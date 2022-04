Sendikalarda 1 Mayıs hazırlığı

KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Türkiye’de son yirmi yılın en büyük enflasyonunun yaşandığını belirterek, “Ülkemizdeki enflasyon rakamları savaş halindeki ülkelerde yaşanan enflasyonun üç katının üzerindedir. Sürekli üretim maliyetleri yükselirken, işçilik maliyetleri ise tersine azalmaktadır. Halk temel tüketim maddelerine bile ulaşamamaktadır. Uluslararası sermaye içerisinde bulunduğu ekonomik ve siyasal krizi aşmanın faturasını her zaman olduğu gibi yoksul emekçilere yıkmaktadırlar. 1990’lı yıllara kadar tarım açısından kendi kendine yeten 7 ülkeden birisi olarak değerlendirilen Türkiye, tarım ve hayvancılıkta bitme noktasına getirilmiştir. Yıllardır yerli üreticiyi desteklemek yerine uluslararası tarım tekellerinin talepleri doğrultusunda ithalata dayalı izlenen tarım politikalarından dolayı üretici üretimden koparılmıştır. Sürekli yapılan zamlar nedeniyle halk temel gıda maddelerine ulaşamaz olmuştur. İğneden ipliğe her geçen gün yapılan zamlar nedeniyle sürekli ve hızla yoksullaşıyoruz. Asgari ücrete ve kamu emekçilerinin maaşlarına yapılan zamlar yılın daha ilk 3 ayı geçmeden eridi gitti. Kamu emekçileri için vaat edilen 3600 ek gösterge, Eyt’liler için vaat edilen emeklilik hakkının verilmesi, çalışanların enflasyon altında ezdirilmemeleri vaadi birer hayal olmaktan öteye gidemedi. Kendi lüks yaşamlarından ödün vermeyenler artık yoksul emekçilere sabır vaat etmekten öte bir şey yapmamaktadırlar. Bizler artık yeter, geçinemiyoruz diyoruz. Bizler insanca yaşamak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi birlikte olursak, taleplerimizin arkasında birlikte mücadele edersek kazanacağımızı biliyoruz. Bu yüzden tüm geçinemeyenlerin, geçinemiyoruz diyenlerin seslerini birleştirebilmelerini, seslerini birlikte yükseltebilmelerini sağlamak için Disk ve Kesk olarak 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününü kutlama hazırlıkları çerçevesinde ilimiz yerelinde üretimin teşvik edilmesi ve desteklenmesi, temel tüketim maddelerine yapılan zamların geri çekilmesi, çalışan ve emeklilere ek zam verilmesi, Eyt’ lilere emeklilik hakkının verilmesi, kamu emekçilerine 3600 ek göstergenin verilmesi, kamu ve özelde işten çıkarılmaların yasaklanması, örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması talepleri ekseninde mücadeleyi birleştirebilmek için ilimizde örgütlü bulunan konfederasyon düzeyinde temsil edilen kamu emekçileri sendikaları, işçi sendikaları ve dernekler ile görüşmeyi hedefledik. Bu çerçevede 03-09 Nisan tarihleri arasında Memur Sen, Birleşik Kamu İş, Türkiye Emekliler Derneği, ADD, DİSK Birleşik Metal İş temsilcileriyle yüz yüze, Kamu Sen, Hak – İş (Hizmet İş) , Türk İş ( Belediye İş, Selüloz İş, Yol İş), Eyt’liler, İnşaat İşçileri, Çağdaş Avukatlar Derneği, Hacı Bektaş Veli Vakfı ve Alevi Kültür Merkezi temsilcileriyle telefon ile görüşüldü. Bu çağrıya olumlu cevap veren kurumların temsilcileri olarak, emek ve insanca yaşam mücadelesinin temel taleplerimiz doğrultusunda örgütlenebilmesi ve yürütülmesi amacıyla birlikteyiz. Bir aradayız. Birlikte daha güçlüyüz. Çağrımıza olumlu cevap vermeyen, kulak tıkayan kurum temsilcilerine ve kurum üyesi emekçilere basın aracılığıyla çağrımızı yineliyoruz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz. Yaşasın 1 Mayıs.”dedi. (Haber Merkezi)