Şenyurt Sokaklarda asfalt yenilendi

Asfalt sezonunu bu yıl çok daha erken açan Çorum Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde asfalt ve yol çalışmalarını devam ettiriyor. Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2,4 ve 11. Sokaklarda tahrip olan asfalt Belediye Fen İşleri ekiplerince yenileniyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok şey yaptıklarını ve bunları yaparken belediyenin asli görevi olan işleri de aksatmadıkları ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "1 Nisan itibariyle asfalt sezonunu başlattık. Hava şartlarının müsaade ettiği ölçüde bu çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze ait ekiplerden biri şehrin başka bir tarafında yolu asfalta hazırlarken bir ekibimiz de daha önceden hazırlanmış alanlara asfalt serimi yapıyor. Bu bağlamda bugün Şenyurt 2, 4 ve 11. sokaklardayız. Bahçelievler Mahallemizdeki bu sokaklarla ilgili çokça şikayet geldiği için bu sokaklarımızı asfalt programı kapsamına aldık ve bugün bu sokaklarımıza sıfır asfalt seriyoruz" dedi.

Vatandaşlardan ve muhtarlardan şehrin çeşitli yerleri için asfalt talepleri geldiğini dile getiren Belediye Başkanı Aşgın, bu talepleri muhtarlarla istişare ederek değerlendirdiklerini söyledi.

Aşgın, "Asfalt konusunda sıralamayı önceliklere göre adil bir şekilde belirliyoruz ve bu şekilde program yaparak şehrimizin sokak ve caddelerini asfaltla buluşturuyoruz. Bu yıl geçtiğimiz yıldan daha fazla asfalt sermeyi planlıyoruz" dedi ve tüm asfalt ekibi çalışanlarına gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

