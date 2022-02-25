Seramik ustalarına Bien’in yeni ürünleri tanıtıldı

FATİH BATTAR

Çorum’da yıllardır Akşemseddin Caddesi üzerinde markalı yapı malzemeleri alanında faaliyetlerini sürdüren Bien Seramik yetkili satıcısı Akaydın Yapı Malzemeleri, yeni model Bien supreme gömme rezervuar ürünlerini Çorumlu ustalara tanıttı.

Türkiye’nin pek çok şehrinde düzenlediği usta seminerleri ile hem ustalara eğitim veren hem de onlarla fikir alışverişinde bulunarak iş kalitesini ve müşteri memnuniyetini artaran Bien, Çorum’da yapı inşaat sektörünün öncü firmalarından Akaydın Yapı ve İnşaat Malzemeleri işbirliğiyle Bien’in yeni model supreme gömme rezervuar ürünlerini Çorumlu ustalarla buluşturdu.

Büyük Otel’de düzenlenen tanıtım etkinliğine Bien Pazarlama Müdürü M.Cem Güvengiriş, Ürün Müdürü Aldonat Sunar, Tamamlayıcı Ürünler Fabrika Müdürü Mesut Pesen, Akaydın Yapı ve İnşaat Malzemeleri sahibi Alper Akaydın ve yapı inşaat sektörüyle uğraşan ustalar katıldı.

Etkinlik kapsamında Bien Pazarlama Müdürü M.Cem Güvengiriş, Bien’in yapısından bahsederken, Ürün Müdürü Aldonat Sunar ise Bien’in yeni model ürünlerini ve özelliklerini anlattı.

Ürünler, ürün özellikleri ve uygulamalar hakkında detaylı bilgiler içeren eğitim programında ustalar sorularına yanıt aldı, isteklerini ve önerilerini aktardılar.

Üretimde son teknolojileri kullanan Bien Banyo’nun geniş bir ürün yelpazesini müşterilerin kullanımına sunduğunu belirten Akaydın Yapı ve İnşaat Malzemeleri sahibi Alper Akaydın, Akaydın Yapı ve İnşaat Malzemeleri olarak Çorum’da 45 yılı aşkın inşaat ve seramik sektöründe öncülük yaptıklarını söyledi.

Yeni model Bien supreme gömme rezervuarlarını Çorumlu ustalara tanıtmak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini aktaran Akaydın, bu seminere öncülük ederek hem ustaların fikir ve görüşlerini aldıklarını hem de onları bilgilendirdiklerini ifade etti.

Programın sonunda katılımcılara yemek ikramı yapıldı.