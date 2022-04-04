Şerbet Hanım’ın Deli Aşkları tiyatroseverlerle buluşacak

Tiyatroseverlerin Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesinde izlediği Akıl Defteri, Evet İstiyorum ve Kim Bay Schmitt? gibi oyunların yönetmeni, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut bu kez de Şerbet Hanım’ın Deli Aşkları isimli oyunla Çorumlular’la buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut’un yönettiği müzikli güldürünün müzikleri Kemal Alpan’a, ışık tasarımı Yakup Çartık’a, koreografisi Ayda Tuna’ya, dekor tasarımı Hasan Yavuz’a, kostüm tasarımı ise Yıldız Köse’ye ait.

1900’lü yılların İstanbul’unda güzelliği ile nam salmış Şerbet Hanım’ın hikâyesini anlatan müzikal komedi türündeki tiyatro oyunu, Çorum’da daha önce sahnelenen Napolyon Napolyon ve Erdem Eczanesi oyunlarının yazarı Umut Azdal tarafından kaleme alındı.

“Şerbet Hanım’ın Deli Aşkları” oyununda Nagehan Yazıcı, Sezer Akçe, Şerife Ünsal, Umut Kolburan, Ömer Polat, Deniz Taylan Tombul, Egecan İntepeler, Fuat Şarbalkan, Neşet Erdem, Mesure Tahir, Ecem Çataloğlu, Meral Ceren Türk Yel, Bengi Ebru Atakan, Fulya Gezici, Müge Uyan, Elif Özdemir, Ceylan Fulya Aksütlü, Gülben Başer, Celal Acaralp, Mustafa Koçbay, İlayda Algın ve Levent Ulukut rol alırken oyunculara 10 kişilik müzisyen kadrosu eşlik ediyor.

Geleneksel Türk Tiyatrosu öğeleri ile masalsı bir üslupla bir kadının hayata karşı ve hayatın içinden direnişini, kararlılığını, neşelerini ve kaygılarını, sadakatini ve aşkını anlatan “Şerbet Hanım’ın Deli Aşkları” oyunu 15 Nisan 2022 tarihinde saat 20.30’da ayrıca 16 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00 ve 20.30’da Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022, 18:16