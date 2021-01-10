Şerife Yoludoğru kalbine yenildi

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Osmancık eşrafından İbrahim Yoludoğru’nun eşi, Şerife Yoludoğru (79) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Dostlar Ticaret sahiplerinden Murat, Mustafa, Mesut ve Mehmet Yoludoğru’nun annesi Şerife Yoludoğru, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumenin cenazesi dün Osmancık’ta kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
HAKİMİYET, Şerife Yoludoğru’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021, 20:28