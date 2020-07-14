‘Sertifikalı tohum verimi artırıyor’

M.BURAK YALÇIN

Buğday hasadı etkinliğinde konuşma yapan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, sertifikalı tohumun daha çok verim verdiğini belirterek, çiftçilere sertifikalı tohum kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

Hasadı yapılan tarlada sertifikalı tohum üretimi yaptıklarını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, “Sertifikalı tohum kullanıldığı sürece verimler kesinlikle artmaktadır. Mesela şu anda bulunduğumuz tarladan 600, 650 kilo verim almaktayız. Tarlaya ne kadar hizmet yaparsan, o kadar verim alırsın ve verimde kaliteyi yakalamış olursun. Buradan tüm çiftçilerimize sesleniyorum sertifikalı tohum eksinler” dedi.

Çiftçileri Ziraat Odasına uğramadan başka yerden sertifikalı tohum almamaları konusunda uyaran Mehmet Sayan, “Çiftçilerimizin odamıza gelip sertifikalı anaç tohumları görmelerini istiyoruz. Dedelerimizin ektiği tohumla artık bir yerlere varılmıyor. Artık teknolojinin imkanlarından daha çok faydalanmalıyız” diye konuştu.