‘Sesimiz oldunuz’

RECEP MEBET

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı dün gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’ın da katıldığı ziyarette konuşan Şaban Kabakçı, yerel basın kuruluşlarına müteşekkir olduklarını söyledi.

“Faaliyetlerimizin halka duyurulmasında bizlerin sesi oldunuz” diyen Kabakçı, “Altı Nokta Körler Derneği yönetimimiz adına Çorum Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Çorum’daki STK’ların destekçisi olduklarını anlatan Mustafa Bayrak ise “Vatandaşlarımızdan engellilere karşı duyarlılık bekliyoruz” hatırlatmasında bulundu.

Arkadaşımız Recep Mebet ise nezaketlerinden dolayı misafirlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.