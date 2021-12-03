‘Sevgi varsa engel yoktur’

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

“Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.” diyen Kabakcı, sevginin, bütün engelleri yok edeceğini vurguladı.

Engellilerin sadece 3 Aralık’ta değil her zaman hatırlanmaları gerektiğini ifade eden Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakcı, şu açıklamayı yaptı:

“Sosyal yaşamda, iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve çeşitli güçlüklerle karşılaşan engellilerin farkına varmamız, onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerek. Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hatırlayarak, sosyal medyadan birkaç paylaşım yaparak değil; yaşamın her alanında onların sorunlarına çözüm üretebilmek için uğraşmalı ve hayatın kenarında bırakmamalıyız. Herhangi bir "aralıkta" değil her zaman yanımızda olmalarını istiyoruz. Bugün vesilesiyle engelleri dolayısıyla karşılaştıkları güçlüklerden yılmadan, azimle çalışan, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize güç veren kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirterek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor ve kendilerine aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum.” (Haber Merkezi)