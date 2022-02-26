Şevket Erzen güven tazeledi

M.BURAK YALÇIN

Çorum Gazeteciler Cemiyeti olağan kurul toplantısında mevcut başkan Şevket Erzen oybirliğiyle yeniden cemiyet başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurula cemiyet üyeleri katıldı.

Divan Başkanlığını Mehmet Akçay’ın üstlendiği genel kurulda Selda Fındık ve Atilla Çiğdem katip üye olarak görev aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda faaliyet, denetim ve bütçe raporları ayrı ayrı okunarak ibra edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Şevket Erzen başkanlığında şu isimlerden oluştu: “Bülent Özkaleli, Ali Özdemir, Sadık Örgel, Mustafa Külcü, Taner Şimşek, M.Burak Yalçın, Bilal Çevrim, Nihat Karalar

Denetim Kurulu: Kemal Mesci, Uğur Çınar, Kemal Ceylan

Federasyon Delegeleri: Şevket Erzen, Bülent Özkaleli, Sadık Örgel, Bilal Çevrim"

ERZEN’DEN CEMİYET ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Genel Kurulda konuşan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, kendisini yeniden cemiyet başkanlığına seçen tüm üyelere teşekkür etti.

‘BASIN MÜZESİ KURACAĞIZ’

Çorum’da bir basın müzesi kurmayı kuracaklarını da aktaran Şevket Erzen, “Drone eğitimini Türkiye’de ilk yapan cemiyetiz. Yakın zamanda meslektaşımız Mustafa Yolyapar’ın isminin bir parka verilmesini sağlamış olduk. Basın müzesi kurmak istiyoruz. Böyle bir hedefimiz var. Belediye’ye de gerek parka isim verme konusunda gerekse basın müzesi konusunda destek oldukları için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde yerel gazetelerin yanısıra internet sitelerininde dahil olacağı resmi ilan konusu gündeme gelecek. Bu dönem gazetelerle ilgili tahmin edilenin üzerinde zam aldık. Yıpratıcı bir süreç geçirdik fakat sonu hayır oldu. Sitelere de Basın İlan Kurumu üzerinden gazetlelere de zarar vermeden kaynak aktarılacak” dedi.

CEMİYET ÜYELERİ YEMEKTE BULUŞTU

Genel kurul sonrası ise Kent Park’ta Cemiyet üyelerine yemek ikram edildi.