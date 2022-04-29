Seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

Çorum'da seyir halinde alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay dün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi arka çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgilere araç seyir halindeyken motor kısmı bir anda alev aldı. Aracın ön kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü hemen aracından inerek, yangını söndürmeye çalıştı ama alevler aracın her yerini sarınca yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.