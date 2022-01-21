Seyit Arslan yeniden başkan

FATİH BATTAR

Çorum Fırıncılar ve Simitciler Esnaf Odası’nın Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda mevcut başkan Seyit Arslan güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

ÇESOB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte başlayan Genel Kurul’da yönetim ve denetim kurulu raporları okunarak ibra edildi.

Konuşmaların ardından ise seçime geçildi. İki listenin yarıştığı seçimler sonucunda 135 oy alan Seyit Arslan yeniden Fırıncılar ve Simitciler Odası Başkanı seçilirken diğer aday Murat Doğan ise 87 oyda kaldı.

Seyit Arslan başkanlığındaki oda yönetimi şu isimlerden oluştu; “Müslim Kara, Satılmış Akın, İbrahim Kurt, Kenan Köşkerler, Tuncer Alaçam, Hüseyin Aydoğdu.”

Denetim Kurulu üyeleri; “Erol Keşçi, Baki Özşahin ve Mustafa Genç”

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022, 17:50