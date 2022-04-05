Seyyar satılan sahte gübrelere dikkat!

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı yaptığı açıklamada, seyyar satılan gübreler ile ilgili üreticileri uyardı.

Kimyevi gübre çeşitlerinde yaşanan fiyat artışları nedeniyle piyasa hareketliliğini fırsat bilen niyeti iyi olmayan kişilerin geçmiş yıllarda olduğu gibi yine piyasaya sahte ve taklit ürün arz edebileceklerinin düşünüldüğünü belirten Orhan Sarı,

“Geçmiş yıllarda olduğu gibi kimyevi gübre çeşitlerinin mevsimsel taleplerinin fazla olduğu dönemlerde gübre sektöründe piyasa hareketliliğini fırsat bilen kötü niyetli kişilerin piyasaya seyyar olarak mahalleler/köylerde tır, kamyon, minibüs vb. araçlarla peşin bedelli, piyasa fiyatından düşük cazip fiyatlarla piyasaya ürün sahte ve taklit ürün arz ettikleri belirtilmektedir. Bu gibi fırsatçıların üretici firmalar tarafından yetkilendirilmemiş dağıtıcılar vasıtasıyla piyasaya ürün arz ettikleri geçmiş yıllarda görüldüğü gibi yine uygulamalarda görülmüştür. Bu gübreleri, ambalaj etiket bilgileri ve fiziksel görünümleri itibariyle taklit ve tağşiş gübre olduklarını ayırt etmek mümkün olmamaktadır. Bu gübrelerin analizlerinin sonucunda, etiket bilgileriyle uyumlu bitki besin elementleri bulunmamakta, hatta gübre içerisinde hiçbir bitki besin maddesi bulunmamaktadır. Bunun yanında, çiftçilerimizin firmaların satış noktaları dışında bazı kişilerden ucuz olduğu gerekçesiyle faturasız gübre alarak kullanmaları mağduriyetlerine neden olmaktadır. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için seyyar olarak pazarlanan, mahallelerinde satılan gübreleri almamaları gerekmektedir. Zaten bu tür gübrelerin seyyar olarak pazarlanması, "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" mevzuatına uygun değildir. Bu nedenle gübreler; çiftçilerimizce sabit, yerleri bilinen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden gübre ile izin verilen ve üretici firmaların bayisi olan ve bu belgeleri Dağıtıcılık Belgesi istenildiğinde ibraz edebilen, sattıkları ürün bilgileri ile birlikte şirket bilgilerini içeren belgeleri düzenleyerek tarafınıza veren gerçek ve tüzel kişiliklerden satın alınmalıdır. Aksi takdirde çiftçilerimizin ödemiş oldukları gübre bedellerinden ve ürün kayıplarından dolayı mağduriyetlerinin oluşacağı, geleceğimizin mirası olan topraklarımızda da telafisi güç ve imkânsız sonuçlara neden olabileceği unutulmamalıdır”dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2022, 18:28