SGK 79 iş yerini satışa çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu Tokat'ta 79 iş yerini satışa çıkardı.
Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan gayrimenkullerin açık artırma usulü ile satışı 1- 5 Mart 2021 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde yapılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu Tokat'ta 79 iş yerini satışa çıkardı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Tokat'ta 79 iş yerini satışa çıkardı.
Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan gayrimenkullerin açık artırma usulü ile satışı 1- 5 Mart 2021 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde yapılacak.