SGK’dan borçlu işverenlere taksitlendirme çağrısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ömer Tök, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret ederek, kayıt dışı istihdamı önlemek için sosyal güvenlik denetmenleri tarafından işyerlerine yapılan ziyaretler hakkında bilgi verdi.

ÇESOB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin aylık olağan toplantısında konuyla ilgili Birlik Başkanı Recep Gür ve Birlik yöneticilerini bilgilendiren SGK İl Müdürü Ömer Tök, yapılan işyeri ziyaretlerinde işverenlere kayıt dışı çalıştırmanın ülke ekonomisi ile işçi ve işverenlere olan zararları, kayıtlı çalıştırılması halinde devlet tarafından sunulan 17 farklı teşvik modeli ile işverenlere verilen destekler konusunda rehberlik ve bilgilendirmede bulunulduğunu söyledi.

SGK’ya borcu olan işverenleri borçlarını taksitlendirmeye çağıran Ömer Tök, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “SGK İl Müdürlüğü olarak 2019 Eylül ayın içerisinde işyerlerimize Sosyal Güvenlik Denetmenlerimiz ve Merkez Müdürlerimizle birlikte işyeri ziyaretleri yapılmış olup, kayıt dışı çalıştırmanın ülke ekonomisine zararları, işçi ve işverenlerimize olan zararları, kayıtlı çalıştırılması halinde devletimiz tarafından sunulan 17 farklı teşvik modeli ile işverenlerimize verilen destekler konusunda rehberlik ve bilgilendirmede bulunulmuştur.

Borçlu işyerlerimizin ve Bağ-Kurlu olup kurumumuza borcu olan esnaflarımızın teşvik imkanlarından faydalanmaları ayrıca icra işlemleriyle karşı karşıya kalmamaları için borçlarını 6183 Sayılı Yasanın 48. maddesine göre taksitlendirmeye davet ediyoruz. Bir sigortalının kayıt dışı çalıştığının tespitinde brüt asgari ücretin 2 katı idari para cezası uygulanmaktadır. Bağ-Kurlularımızın prim tutarı 882.65 TL’dir. Eğer düzenli öderlerse her ay 127.92 TL indirim hak etmiş oluyorlar ve yatıracakları tutar 754.73 TL olmaktadır.

Bir sigortalının maliyeti 959.40 TL olmakla birlikte eğer primlerini düzenli öderlerse 281.42 TL prim indirimi ve 150 TL asgari ücret desteği almaktadır. Böylelikle bir sigortalının primi 527.98 TL’ye düşmektedir. Değerli işverenlerimizi bu imkanlardan faydalanmaya, kayıt dışı çalıştırmamaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, yaptığı bilgilendirmeden dolayı SGK İl Müdürü Ömer Tök’e ayrıca teşekkür etti.

(İHA)