SGK’dan işverenlere ‘teşvik’ uyarısı

SGK İl Müdürü Ömer Tök, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.



Ziyarette teşvikler hakkında bilgi veren SGK İl Müdürü Ömer Tök, geriye dönük teşvikler ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunda bekleyen hiçbir işlemin kalmadığını ve teşviklerden yararlanmak isteyen işverenlerin 26.08.2019 tarihi itibari ile mahsup dilekçelerini vermeleri gerektiğini dile getirdi. Tök, mahsup dilekçelerini veren işverenlerin mahsuplaşma işlemlerinin başlayacağını da ifade etti.



Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kısa sürede bu işlemleri bitirmesinden dolayı teşekkür etti.