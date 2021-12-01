‘SGK’nın Çorum’daki önemi yadsınamaz’

Çorum Sosyal Güvenlik Kurum Müdürü Ömer Tök, Çorum Eczacı Odası’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Muazzez Sırıklı, Kurum Eczacısı ve aynı zamanda Eczacı Odası üyesi Ecz. Evren Dinler ve Ecz. Yakup Şahin’in de eşlik ettiği ziyarette, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Arif Sami Bozdoğan ve Ecz. Seçil Ertürk’e çalışmalarında başarılar dilendi.

Ziyarette konuşan Oda Başkanı Güler, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nün Çorum’daki önemine değinerek, “Ayda 300.000’e yakın reçete, 2500 hasta altbezi reçetesi, 1600’e yakın ortez ve protez reçetesinin kontrolleri Müdürlüğümüzün eczacılık ve medikal servislerinde yapılmaktadır. Sağlık Merkez Müdürlüğünün ne kadar büyük bir işinin olduğu yadsınamaz. Şu an Çorum Sağlık Merkez Müdürlüğü’nde görev alan kadrolu personel sayısı az olmasına rağmen Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürümüz, eczacılarımız ve kurum çalışanlarımız Çorumlu vatandaşlarımıza yerinde, kesintisiz ve hızlı bir sağlık hizmeti sunarak ilimizin ve biz eczacıların zaman, bilgi ve ekonomik kayıplarının önüne geçmişlerdir. Vatandaşlarımız bunun yanında hastanelerimiz, özel hastanelerimiz, polikliniklerimiz, diyaliz merkezlerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve eczanelerimiz gibi sağlık kuruluşlarımız her türlü sağlık sorularına cevabı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğümüzde bulabilir.” dedi.

Oda Başkanı Ecz. Şefkat Güler, ziyaretleri için SGK Müdürü Ömer Tök ve beraberindekilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2021, 19:44