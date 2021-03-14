Sıcak bir yuvaya 350 bin, Su kuyularına 150 bin TL

EROL TAŞKAN

Çorum İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Çorum Şubesi tarafından başlatılan Sıcak Bir Yuva ve Bir Damla Hayat başlıklı yardım kampanyalarında toplam 500 bin TL bağış toplandı.

Din görevlileri ve Çorumlu hayırseverlerin büyük bir ilgi gösterdiği yardım kampanyasında toplanan 500 bin TL’nin 350 bin TL’si İdlib’te inşa edilen İyilik Konutları’na gönderilirken, geri kalan 150 bin TL’lik bağış ise yoksulluk ve kuraklığın hüküm sürdüğü coğrafyalarda açılacak su kuyularına gönderildi.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, toplanan bağışları Diyanet Vakfı Çorum Şubesi Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık’a teslim etti. Yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmayan din görevlileri ve Çorumlu hayırseverlerin katkısıyla garipler için sıcak bir yuva inşa edilirken, suya hasret gönüllere de Bir Damla Hayat götürmüş olacaklar.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 17:58