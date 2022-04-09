Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek!

Türkiye dört gözle yazın gelmesini ve sıcak günlere kavuşmayı beklerken Meteorolojik kaynaklardan keyifleri kaçıracak bir açıklama geldi.

Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte pazar gününden itibaren ülke genelinde kuvvetli yağışların görüleceğini belirten uzmanlar, kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 10-12 derece birden azalacağını ve yüksek bölgelerde kar yağışı görülebileceğini ifade ediyor. Çorum'da da Salı gününden itibaren hava sıcaklıkları 10-12 derece birden düşecek. Çorum'da hafta içi sağanak yağış bekleniyor.

Türkiye'de bu yılın mart ayı, 1987'den sonra yaşanan en soğuk mart ayı oldu. Türkiye'de uzun yıllar mart ayı ortalama sıcaklığı 7,8 derece olarak kaydedilirken, bu sene 4,1 derece oldu. Martta en düşük sıcaklık -21,5 derece ile Ağrı'da, en yüksek sıcaklık ise 27,6 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022, 14:29