Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çorum ve çevresi için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte Çarşamba günü itibariyle 6-12 derece arasında hissedilir derecede azalarak; bölge genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Ordu ile Samsun’un doğusunda yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Bugün akşam itibariyle Kastamonu, Sinop ve Samsun ve çevresinde başlayacak yağışların; Çarşamba günü bölge genelinde, Perşemde ise Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde görüldükten sonra bölgeyi terketmesi bekleniyor.