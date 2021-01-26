Şiddete uğrayan kadın ve çocuklara hukuki destek

FATİH BATTAR

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, “Yaşam Hak Projesi” kapsamında Çorum Barosu ile protokol imzaladı.

Yapılan protokolle şiddete uğrayan kadınlara ve çocuklara “adli yardım” ve “hukuki destek” verilecek. Ayrıca Çorum Barosu da avukat görevlendirip bu kişlerin hukuk desteği almalarını sağlayacak.

İmza töreni için Çorum’a gelen CHP Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyemiz Aliye Timisi Ersever, Türkiye’nin neresinde olursa olsun şiddet gören kadın ve çocuklara yönelik ‘Yaşam Hak Hattı’ oluşturduklarını ve 7/24 hizmet verdiklerini belirterek; “CHP Kadın Kolları olarak her gün artan şiddet karşısında dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmeyi planlıyoruz. Baroların ‘Yaşam Hak’ hattı üzerinden kadınlara vermiş olduğumuz destek çok önemli. Yaşam Hak projesi ile birlikte Türkiye’nin her yerinden gelen aramalara 444 82 85 numaralı hattan cevap veriliyor. Çorum Barosu ile de imzalanan protokol gereği, hatta ulaşan şiddet mağduru kadın ve çocuklara adli yardım ve hukuki destek sağlanacak. Bu kapsamda destek veren Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar’a, İl Başkanımız Mehmet Tahtasız’a, Merkez İlçe Başkanımız Ulaş Tokgöz’e, İl Kadın Kolları Başkanımız Kamile Anar’a, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanımız Filiz Aydın’a ve yönetime teşekkür ederiz. Eşit ve adil yarınları birlikte kuracağız.” ifadelerini kullandı