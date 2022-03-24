Şiddetin sebeplerini ve çözüm yollarını konuştular

M.BURAK YALÇIN

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliğince ‘Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları’ konulu panel düzenlendi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen panele Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Avukat Abdulbaki Kartancı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, KADEM İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen ve vatandaşlar katıldı.

Programa Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Cengil, Avukat Gonca gül Yurttaş Kartancı ve Sosyolog Feride Çağdaş konuşmacı olarak katıldı.

Programda açış konuşmasını yapan KADEM İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, KADEM olarak sadece kadını değil aileyi merkeze aldıklarını ve çalışmalar düzenlediklerini söyledi.

ÇAĞDAŞ: ŞİDDETİN ANA NEDENİNİ 5 FAKTÖR OLUŞTURUYOR

Panele konuşmacı olarak katılan Sosyolog Feride Çağdaş, şiddetin anatomisi, nedenleri, döngüsü, ortaya çıktığı alanlar gibi birçok konuya değinerek, şiddetin ana nedenlerini, biyolojik, psikolojik, ekonomik nedenler ve cinsel faktörler oluşturduğunu söyledi.

Şiddet davranışında bulunan kişilerde çoğunlukla çevresel faktörlere adapte olmakta zorlanma gibi pek çok özellik görüldüğünü aktaran Çağdaş, “Genel olarak kaygılı, güvensiz ve depresif kişilik özelliklerine sahiptirler. Kaçınılamaz olaylar için başkalarını suçlayan, savunmacı veya alıngan, güvenmekte ve karar vermekte zorlanan, benmerkezci kişiler olarak karşımıza çıkarlar. Böylece kişiler sorun çıkartır, çatışma yaratır, şiddet uygular ve buna bahaneler yaratır, suçluluk duygusuyla gönül almaya çalışırlar. Ancak bu andan itibaren döngü başa döner süreç aynı döngüyle devam eder” dedi.

GONCAGÜL YURTTAŞ KARTANCI ŞİDDETLE MÜCADELENİN HUKUKİ BOYUTUNU ANLATTI

Diğer konuşmacı Avukat Gonca Gül Yurttaş Kartancı ise kadına, çocuğa ve güçsüz insanlara karşı uygulanan şiddetle mücadelenin hukuki boyutu hakkında katılımcılara bilgi vererek, Türk Ceza Kanununda düzenlenen kasten öldürme, intihara yönlendirme, kasten yaralama, işkence ve eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, cinsel taciz suçları ile tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarının unsurlarından bahsetti.

KADEM olarak en temel insan hakkı olan yaşam hakkının korunması, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulması amacıyla kurumların şiddetle mücadelenin her aşamasında aktif rol almayı hedeflediklerini belirten Gonca Gül Yurttaş Kartancı, “Kadın hakkı insan hakkıdır. Unutulmamalıdır ki; şiddet hakkı yoktur. Varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet ilkesiyle her zaman yanınızda olduğumuzu hatırlatmaktan onur duyarım” diye konuştu.

Son konuşmacı Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Cengil de şiddetin önlenmesi konusunu ayet ve hadislerden örnekler vererek dini açıdan değerlendirdi.

CENGİL: BAZI KİŞİLER İSLAM’I VE DİNLERİ ŞİDDETİN KAYNAĞI OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR

Bazı kişilerin İslam’ı ve dinleri şiddetin kaynağı olarak göstermeye çalıştığını vurgulayan Muammer Cengil, “Kadına yönelik şiddet, aslında İslam’ın en temelde karşı çıktığı bir olgu. Fakat bir yandan da müslümanlara kadına şiddet konusunda duyarsız olmakla zaman zaman suçlanabiliyor. Bunun sebebi kendi inancımızı kendimizin yeteri kadar bilmemesi ve bunu hayata uygulamamamız. Eşine yardım eden bir erkek kılıbıklıkla itham ediliyor. Peygamberin yapmış olduğu davranışa uygun olarak davranan bir insan kendisini dindar olarak tanımlayan kişiler tarafından da kılıbıklıkla suçlanabiliyor. Şiddeti önlemenin en birinci yolu onu kontrol altında tutulabilmesidir. Şiddet ortaya çıktıktan sonra birtakım yaptırımlarla tekrar şiddete başvurmasını engelleyebiliriz ama aslolan müslüman bir bireye yakışan şiddete hiç başvurmamaktır” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022, 09:43