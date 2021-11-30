Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

FATİH BATTTAR
Çorum genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgâr bazı evlerin ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu.
Meteoroloji’nin günler öncesinden bildirdiği şiddetli rüzgâr Çorum’da hayatı olumsuz etkiledi. Hızı saatte zaman zaman 40 ila 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Erzurum Dede yolunda bir işyerinin çatısı uçtu. Çatı uçtuğu haberini alan itfaiye ekipleri bölgeyi trafiğe kapatarak yoldan araç ve insanlara zarar vermesini önledi.
Metoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli rüzgarın önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu.