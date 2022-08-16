Şiddetli yağış ilçeyi vurdu

İskilip’te akşam saatlerinde meydana gelen etkili sağanak yağışlarda rögarlar tıkandı, yağışla birlikte oluşan fırtınada ağaçlar devrildi.

Bazı vatandaşlarda gittikleri bağ ve bahçelerde mahsur kaldı.

Sağanak yağmur ve fırtınanın başlaması ile beraber İskilip Belediyesi ekipleri olumsuzlukları gidermek için seferber edildi. İhbarlar değerlendirilerek personel ve iş makineleri ile müdahale edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Akşam saatlerinde aniden bastıran çok şiddetli fırtına ve aşırı yağış sonrası itfaiye ekiplerimiz, su arıza ekiplerimiz ivedilikle bir çok mahallede su baskınları tıkanan rögar ve giderler ile ilçemizin farklı yerlerinde fırtınadan devrilen ağaçlara müdahale ettiler.

Ayrıca Fen İşleri ekiplerimiz ise Kireçderesi, Kanlıardıç ve Kazanlı’da selden dolayı mahsur kalan vatandaşlarımızın yardımına iş makinaları ile koşarak kurtardılar. Tüm ekiplerimizin çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Rabbim afetlerden korusun” dedi.