Şiddetli yağış Küçük Sanayi Sitesi’nde sele neden oldu

Çorum’da önceki gün gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışın ardından Küçük Sanayi Sitesi’nin bazı cadde ve sokaklarında sel baskınları oluştu.

Yağmurun yağması ile birlikte Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun da, iş yerlerinde oluşabilecek olumsuz durumlara Küçük Sanayi Sitesi’ne gitti.

Başkan Uzun, sel baskınlarının oluştuğu alanlarda incelemelerde bulunurken ayrıca iş yeri sahiplerini gerek odanın sosyal medya hesabından gerekse SMS çekerek uyardı.

Necmettin Uzun’un adına gönderilen mesajda, “Oda üyelerimizin dikkatine! İlimizde yaşanan yoğun sağanak yağış nedeniyle sanayi sitelerimizde özellikle yedek parça ticareti yapan üyelerimizin iş yerlerini kontrol etmelerini rica ederiz. İş yeri zarar gören üyelerimiz hemen bizimle irtibata geçebilirler” ifadeleri yer aldı. Esnaflar Başkan Uzun’a bu örnek davranışından dolayı teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022, 16:14