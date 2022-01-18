Sıfır atık ve geri dönüşümü yerinde öğrendiler

Çorum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, minik öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bekir Aksoy İlkokulu öğrencileri de merkezi gezerek hem çevre konusunda yapılan çalışmaları yerinde görme imkânı buldu hem de yetkililerden bilgiler aldı.

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği programda 120 öğrenci sıfır atık ve geri dönüşüm konularında bilgiler alarak merkezde yapılan çalışmaları inceledi. Evsel katı atıkların kaynağından azaltılması ve geri kazanım sistemine dâhil edilmesine yönelik çalışmalar yapan Çorum Belediyesi, bu kapsamda öğrencilere çevre bilinci aşılıyor, geri dönüşüm çalışmalarını her kesimle paylaşıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli öğrencilere yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Öğrenciler de yetkilileri dikkatle dinlerken çeşitli sorular sordu.

Ziyaret sonunda öğretmen ve öğrencilere poşet kullanımını azaltmak için bez çanta ve daha yeşil bir çevre için tohum kalem hediye edildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022, 18:11