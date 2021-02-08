Sigara izmariti yangın çıkardı

FATİH BATTAR

Karakeçili Mahallesi’nde üç katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin vaktinde müdahalesi ile söndürüldü.

Evin arka bahçesinde bulunan ahşap malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangın, komşular tarafından itfaiyeye bildirildi. Arka bahçede başlayan yangın üst kat balkonlara da sıçradı.

Yan binanın bahçesine giren klavuz araçla yapılan müdahale yangın büyümeden ve bitişik nizamda bulunan binalara sıçramadan söndürülürken, yan binada bulunan vatandaşlar, korku dolu bakışlarla yangını takip etti.

Öte yandan yangın Karakeçili Mahallesi Albayrak 1. Sokak’taki yangın yerine ulaşmaya çalışan bir itfaiye aracı da, Stad Sokak’ta park etmiş araçlar nedeniyle maddi hasarlı bir kaza yaşadı.