Şiir tutkunları Fısıltı ile buluştu

EROL TAŞKAN

Susardın adlı ilk şiir kitabıyla şiir severler tarafından beğeniyle takip edilen Şair Dilek Öztürk, Fısıltı isimli ikinci şiir kitabını çıkardı. Şair Dilek Öztürk, Hitit Dağcılık Kulübü’nde düzenlenen tanıtım gününde, dostları ve şiir tutkunları için kitabını imzaladı.

Gülnar Yayınları tarafından çıkan Fısıltı’nın sayfalarına ilmek ilmek işlenen şiirler, hayatın tüm alanlarına açılan duygu pencerelerinden süzülüp, şiir tutkunlarının gönlüne huzur demetleri sunuyor.

Yıllarca sanatın içinde yer alan Şair Dilek Öztürk, Türk Halk Müziği’ne sunduğu katkılarının yanı sıra şiirleriyle de Çorum’un kültür ve sanat hayatına yeni fidanlar dikmeye devam ediyor.

Şair Dilek Öztürk, kendisi için tarifsiz anlamlar içeren bu özel günde, kendisini yalnız bırakmayan tüm dostlarına, şiir severlere ve tanıtıma sağladığı ev sahipliği katkısı için Hitit Dağcılık Kulübü Başkanı Gürkan Yağmur, kulüp yönetici ve üyelerine gönülden teşekkür ettiğini bildirdi.