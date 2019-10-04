Sıklık'a ziyaretçi akını

FATİH BATTAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, 2018 yılında Sıklık Tabiat Parkı’nı 180 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

2009 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilen ve her yıl vatandaşların ilgisinin arttığı Sıklık Tabiat Parkı’nda ziyaretçi sayısı her yıl artmaya devam ediyor.

Çorum dışından çevre illerden de gelen ziyaretçilerini ağırlayan Sıklık, ili ziyarete gelen turist sayısını da geçti. Samsun, Amasya, Tokat ve Yozgat gibi illerden çok fazla ziyaretçi çeken Sıklık, bölgenin parlayan yıldızı oldu.

Özellikle haftasonu ‘İğne atsan yere düşmez’ deyiminin gerçek olduğu Sıklık Tabiat Parkı, doğa harikası yer haline geldi. Doğa ile iç içe ailesi ve arkadaşları ile harika bir gün geçirmek isteyenlerin adresi olan Sıklık’ta içerisinde bulunduğu kızılgeyik, keçi, tavşan, dağ ceylanı, karaca gibi hayvan popülasyonu ile de ilgi çekmeye devam ediyor.

FOTOSAFARİ İMKANI

Fauna tanıtım alanı, botanik bahçesi, yetişkinler için oyun parkının bulunduğu tabiat parkı, vatandaşların akınına uğruyor. Fauna tanıtım alanı ile insanlar doğal ortamda yaban hayvanlarını, 5 bin 500 çeşit bitkinden oluşan botanik parkı ile de bitki türlerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Labirent, kaykay, langırt, survivor gibi oyun aletlerinin bulunduğu yetişkinler parkında ise büyükler gönüllerince eğlenerek günün stresi ve yorgunluğunu atıyor. Alanın çevresine inşa edilen gözlem kuleleri ve seyir noktaları sayesinde yaban hayvanları rahatlıkla gözlemlenebiliyor. Alan içerisinde bulunan yol ağı da kullanılarak fotosafari faaliyeti gerçekleştirilebiliyor.

450 DÖNÜM FAUNA ALANI OLUŞTURULDU

Geçtiğimiz yıl, kızıl geyik, karaca, ceylan, yaban keçisi ve yaban tavşanı gibi yaban hayvanların bulunduğu alanda ki hayvan sayısı, üreme ve yaralı hayvanların rehabilitesi amacıyla sahaya bırakılması sonucunda 400 dönümlük yeni bir fauna tanıtım alanı oluşturulmuştu. Sıklık Tabiat Parkı içerisinde 450 dönümlük alanda oluşturulan Fauna Tanıtım Alanı vatandaşların ilgisini çekiyor. Fauna Tanıtım Alanı yaban hayvanlarının üretim alanı olma özelliği de taşıyor.

HAYVAN SAYISI ÇOĞALIYOR

2009 yılında mesire alanı olan Sıklık’ın Tabiat Parkı ilan edildiğini belirten Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, 2014 yılında 64 hektardan, 318 hektara çıkartıldığını söyledi. Tabiat Parkı ilan edildiği 2009 yılında ziyaretçi sayısı 9000 civannda iken 2018 yılı sonu itibariyle bu sayının yaklaşık 180 bine çıktığına dikkat çekerek; “Alana 2012 yılından itibaren yaklaşık 15 milyon yatırım yapılmıştır. Alt yapı çalışmaları (yol. su elektrik vb.) büyük oranda tamamlanmış olup, gelişme planında yer alan yapılar bütçe imkanlan çerçevesinde tamamlanacaktır. Alanda 50 dönüm ve 400 dönüm genişliğinde 2 adet fauna tanıtım alanı bulunmaktadır. Her iki fauna tanıtım alanında 14 adet kızılgeyik, 14 adet yaban keçisi, 3 adet karaca, 6 adet dağ ceylanı ve 3 adet tavşan olmak üzere bulunmaktadır. Alandaki fauna tanıtım alanında üreyen hayvanlar hedeflenen popülasyona ulaştıktan sonra il içerisindeki uygun tabitatlara yerleştirilmesi planlanmaktadır.” dedi