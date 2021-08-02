Sıklık kapatıldı

Ülke genelinde başlayan orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı Sıklık Tabiat Parkına girişler tamamen yasaklandı.

Bahabey Çamlığı Mesire alanı ve Çomar Barajı Bölgelerinde piknik yapan vatandaşlar semaver ve mangal yakamayacak.

Çorum Valiliği tarafından “Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkında Alınan Karar” gereğince ayrıca Çorum il sınırları içerisinde bulunan tüm ormanlık alanlara yetkililer dışında girilmesinin yasak olduğu duyuruldu.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021, 17:52